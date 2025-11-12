Brobbey mee naar WK? "Bij Ajax kwam het er niet uit, maar..."

Het Nederlands elftal speelt deze week haar laatste WK-kwalificatiewedstrijden. Rafael van der Vaart blikt vast vooruit op het WK van aankomende zomer en denkt mee met wie er in de definitieve selectie moeten zitten.

"Je hoeft maar naar de topcompetities in Europa te kijken om te constateren dat de Engelse Premier League echt vol zit met spelers van het Nederlands elftal", opent Van der Vaart bij De Telegraaf. "Vijftien man uit de huidige Oranje-selectie komen nagenoeg elke week in actie voor clubs in de Premier League. En op Quilindschy Hartman na ook nog allemaal bij de bovenste tien of elf van die competitie."

"Of de Premier League daadwerkelijk de zwaarste competitie ter wereld is? Dat wordt wel eens overdreven. Ik heb er zelf in gespeeld en het tempo ligt hoger. Het ziet er ook wel zo uit hè, als je een wedstrijd kijkt daar", zegt de oud-Ajacied. "Mooie velden, altijd sfeer in bomvolle stadions, veel fysieke duels en voortdurend een hoog tempo. Maar vooral directer voetbal."

"Liverpool is de regerend kampioen, heeft nu een paar tikken gehad, maar van de vier spelers Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong zullen de eerste drie zeker gaan spelen op het WK", voorspelt Van der Vaart.

"In de achterhoede van Oranje kan Jurriën Timber, die bij Arsenal dit seizoen opnieuw indruk maakt, zo naast Van Dijk gaan staan", vindt hij. "Bij Arsenal speelt hij rechtsback, maar centraal vind ik hem beter. Voor Micky van de Ven geldt het precies andersom. Als Van Dijk de linker centrale is, blijft voor Van de Ven alleen de linksbackpositie over. Nathan Aké heeft bij Manchester City minder gespeeld de afgelopen maanden en dan is de keuze voor Koeman makkelijker. Dan is het eigenlijk geen keuze."

"In de aanval levert Memphis Depay nog steeds. Die zal ook fit moeten blijven, maar hij blijft scoren. Gakpo levert ook en op de andere flank zie ik het wel zitten met Donyell Malen", zegt Van der Vaart. "Weghorst kan je er altijd in gooien als het echt moet."

"Maar als Brobbey bij Sunderland er doorheen komt – hij is recent belangrijk geweest voor die ploeg – dan is hij geen gekke optie als extra spits op het WK. Ik kom maar niet los van die wedstrijd tegen Duitsland. Hoe goed hij toen tegen zulke sterke verdedigers speelde, dat was bizar", herinnert Van der Vaart zich.

"Bij Ajax kwam het er niet uit, maar kijk nu weer wat hij doet bij Sunderland. En ga als verdediger maar eens tegen hem spelen. Er is er niet een die het lekker vindt om bij hem in de mandekking te staan", besluit de oud-voetballer.