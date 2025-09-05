Brobbey mijdt gespreksonderwerp: "Uit respect voor de club..."

Brian Brobbey vervolgt zijn carrière in Engeland, waar hij heeft getekend bij Sunderland. De spits denkt dat hij met zijn speelstijl goed past in de Premier League.

"Ik denk dat mijn fysieke kracht, explosiviteit en vermogen om de ruimte te bespelen in Engeland belangrijke wapens kunnen zijn. De lat ligt hoger en dat is wat me nu motiveert, want ik wil laten zien dat ik een aanwinst ben voor de club die in mij heeft geïnvesteerd", vertelt Brobbey aan De Telegraaf. De spits hoopt zich ook terug te knokken in Oranje.

Daar praat Brobbey echter niet graag over. "Uit respect voor de club ligt mijn focus nu op het terugbetalen van het vertrouwen in doelpunten en prestaties. Als ik mijn werk goed doe en op het veld lever, dan is het Nederlands elftal een natuurlijk gevolg."

De spits sluit af met een boodschap voor de Ajax-fans: "Dank jullie wel, oprecht. De steun, de warmte en het onvoorwaardelijke vertrouwen zal ik nooit vergeten. Dankbaarheid is het eerste woord dat in me opkomt als ik aan de Ajax-fans denk. Ik draag nu een ander shirt, maar mijn DNA blijft hetzelfde, want Ajax zal altijd een deel van me zijn. Ik hoop dat ik jullie trots heb gemaakt. Dit is geen afscheid, maar gewoon een nieuw hoofdstuk."