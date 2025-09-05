AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Brobbey mijdt gespreksonderwerp: "Uit respect voor de club..."

Amber
bron: De Telegraaf
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey vervolgt zijn carrière in Engeland, waar hij heeft getekend bij Sunderland. De spits denkt dat hij met zijn speelstijl goed past in de Premier League.

"Ik denk dat mijn fysieke kracht, explosiviteit en vermogen om de ruimte te bespelen in Engeland belangrijke wapens kunnen zijn. De lat ligt hoger en dat is wat me nu motiveert, want ik wil laten zien dat ik een aanwinst ben voor de club die in mij heeft geïnvesteerd", vertelt Brobbey aan De Telegraaf. De spits hoopt zich ook terug te knokken in Oranje.

Daar praat Brobbey echter niet graag over. "Uit respect voor de club ligt mijn focus nu op het terugbetalen van het vertrouwen in doelpunten en prestaties. Als ik mijn werk goed doe en op het veld lever, dan is het Nederlands elftal een natuurlijk gevolg."

De spits sluit af met een boodschap voor de Ajax-fans: "Dank jullie wel, oprecht. De steun, de warmte en het onvoorwaardelijke vertrouwen zal ik nooit vergeten. Dankbaarheid is het eerste woord dat in me opkomt als ik aan de Ajax-fans denk. Ik draag nu een ander shirt, maar mijn DNA blijft hetzelfde, want Ajax zal altijd een deel van me zijn. Ik hoop dat ik jullie trots heb gemaakt. Dit is geen afscheid, maar gewoon een nieuw hoofdstuk."

Gerelateerd:
Jeffrey, Rodney en Wesley Sneijder

Sneijder: "Ik leek op een junk, ook al gebruikte ik geen drugs"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag aan de slag bij FC Twente? "Dat gaat Erik niet doen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd