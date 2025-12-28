Brobbey mist grote kansen bij Sunderland; Britse media kritisch
Brian Brobbey was zondag opvallend aanwezig tijdens de Premier League-wedstrijd tussen Sunderland en Leeds United. De Nederlandse spits kreeg vlak voor rust twee grote kansen om de voorsprong voor Sunderland te verdubbelen, maar miste beide.
Het leverde de oud-Ajax-aanvaller een onvoldoende op van The Sunderland Echo. Sunderland speelde met 1-1 gelijk tegen Leeds United. De lokale krant beoordeelde Brobbey met een 5: "Hij werkte hard en had pech dat hij niet meer overtredingen mee kreeg van een erg toegeeflijke scheidsrechter."
De krant gaat verder over de spits: "Hij miste twee grote kansen voor rust: hij wist een lange bal niet goed te raken en kopte vervolgens tegen de lat. Dat waren cruciale momenten in de wedstrijd", aldus The Sunderland Echo over het optreden van Brian Brobbey tegen Leeds United.