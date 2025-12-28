AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Brobbey mist grote kansen bij Sunderland; Britse media kritisch

Joram
bron: Engelse media
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey was zondag opvallend aanwezig tijdens de Premier League-wedstrijd tussen Sunderland en Leeds United. De Nederlandse spits kreeg vlak voor rust twee grote kansen om de voorsprong voor Sunderland te verdubbelen, maar miste beide.

Het leverde de oud-Ajax-aanvaller een onvoldoende op van The Sunderland Echo. Sunderland speelde met 1-1 gelijk tegen Leeds United. De lokale krant beoordeelde Brobbey met een 5: "Hij werkte hard en had pech dat hij niet meer overtredingen mee kreeg van een erg toegeeflijke scheidsrechter."

De krant gaat verder over de spits: "Hij miste twee grote kansen voor rust: hij wist een lange bal niet goed te raken en kopte vervolgens tegen de lat. Dat waren cruciale momenten in de wedstrijd", aldus The Sunderland Echo over het optreden van Brian Brobbey tegen Leeds United.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

"Cruijff kan Ajax helpen weer een grote Europese speler te worden"

0
Christian Eriksen

Eriksen hoopt op terugkeer bij Ajax: "Dan is de cirkel rond"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd