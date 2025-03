Brobbey mist spelvreugde: "Maar hij doet ook élke keer hetzelfde"

"Het is voor hem heel moeilijk om tot iets te komen in deze wedstrijd", zegt Kwakman bij Dit was het Weekend. Perez haakt in: "Mee eens, maar Brobbey doet ook élke keer hetzelfde. Het is echt de hele tijd duels aangaan. Ik vind het wel erg eentonig worden, hoor..." Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of Brobbey en zijn teamgenoten wel genieten van de Ajax-speelwijze. "De joie de vivre, de spelvreugde... Zou je daar als speler wel van kunnen genieten?" Kwakman: "Brobbey? Nee."

"Als spits is hij toch ook bezig met dat hij bediend wil worden? Dat hij op zoek gaat naar dat goaltje, zoals hij dat zo mooi zegt?" Kwakman is toch ook nog complimenteus voor Brobbey. "Hij verzaakt niet. Hij weet: dit is hoe we het doen, ik krijg niet zoveel kansen en dit is het voor mij. Alleen, dat is voor een spits van Ajax wel heel lastig. Dat je bijna geen kans krijgt in de wedstrijd."

Perez denkt de spelers van Ajax het spelplezier nu uit andere dingen halen. "Wat Ajax-spelers normaal deden... Dat waren mooie acties, enzovoort. Ze halen nu het plezier uit het de tegenstander zo moeilijk mogelijk maken en dan wedstrijden winnen", aldus Kenneth Perez.