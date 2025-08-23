'Ajax-spits Brian Brobbey staat open voor opvallende transfer'

Brian Brobbey zou Ajax nog na Deadline Day zelfs nog kunnen verlaten. Dat meldt Voetbal International zaterdagochtend in een transferupdate over de aanvaller van de Amsterdammers.

De 23-jarige spits kan volgens Ajax-watcher Lentin Goodijk nog altijd rekenen op behoorlijk wat belangstelling uit het buitenland. In de afgelopen maanden werd Brobbey al gelinkt aan clubs uit Italië, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Maar vrijdag kwam daar nog een bijzondere optie bij. De spits zou namelijk ook wel openstaan voor een transfer naar het Midden-Oosten.

Goodijk bevestigt zaterdag dat Saudi-Arabië een optie is voor Brobbey, mocht een transfer naar een Europese topcompetitie niet lukken. "Vanuit dat land is er al langer belangstelling voor Brobbey. Hij zou op die manier zijn goede vriend Steven Bergwijn achterna kunnen. De markt in Saudi-Arabië is nog drie weken langer open, dus wat dat betreft is er minder haast", aldus Lentin Goodijk in Voetbal International.