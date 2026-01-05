Kon Veel Minder De Podcast
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
2026-01-04
Stije Resink
Brobbey na fantastische goal voor Sunderland: "Dat maakt me blij"

Gijs Kila
bron: Sky Sports
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey was zondag van grote waarde voor Sunderland in het duel met Tottenham Hotspur. De Nederlandse spits maakte vlak voor tijd de gelijkmaker en werd na afloop uitgeroepen tot man of the match in het 1-1 gelijkspel.

Na afloop keek Brobbey kritisch terug op het optreden van zijn ploeg. "In de eerste helft waren we slordiger aan de bal", analyseert hij in een interview met Sky Sports. "We zetten geen druk op Tottenham. In de tweede helft veranderde dat en ging het beter." Volgens de aanvaller lag de sleutel in de intensiteit na rust. "We moesten met meer energie spelen en toen we dat deden, zag je ook dat we goed kunnen voetballen."

De gelijkmaker viel na een goede aanval van Sunderland. "Ik kreeg de bal van Nordi (Mukiele, red.) en toen zag ik Enzo (Le Fée, red.), die de bal prachtig terugspeelde en toen haalde ik uit. Het was een goede goal." Brobbey genoot zichtbaar van zijn treffer. "Als spits wil je scoren. Elke keer als ik scoor, maakt dat me blij en geeft het me een boost om door te blijven gaan." Sunderland staat na twintig speelrondes met dertig punten op de achtste plaats in de Premier League.

