'Brobbey na sterk debuutseizoen al gelinkt aan stap omhoog'

Brian Brobbey is bezig aan een goed debuutseizoen bij Sunderland. Volgens Engelse media heeft de voormalig Ajacied al interesse van hogerop gewekt.

Brobbey kende een teleurstellend einde aan zijn periode bij Ajax en vertrok vorige zomer naar Sunderland. In Engeland is de spits in uitstekende doen en keerde hij deze interlandperiode ook terug bij het Nederlands elftal. De 24-jarige Amsterdammer maakte zes goals in 24 competitieduels voor Sunderland.

Volgens Engelse geruchten zou de spits een transfer naar Aston Villa kunnen maken. De huidige nummer vier van de Premier League is erg onder de indruk van de Nederlandse spits, meldt onder andere Football Insider.