Brobbey naar uitgang? "Heeft aangegeven dat hij er vandoor wil"

De presentator vroeg eerder op de dag aan Ajax-coach John Heitinga of Brobbey wil vertrekken, maar Heitinga wilde hier niet op reageren. "Ik heb in de wandelgangen gehoord dat hij inderdaad weg wil. Ajax zag het als een soort oppoetsproject. Ze dachten vier goals in vorig seizoen en ze wilden met hem aan de slag zodat hij weer gaat scoren. Brobbey heeft echter vanaf het begin aangegeven dat hij er vandoor wil", stelt hij bij Ziggo Sport.

Heitinga reageerde zondag fel op de kwestie: "Het allerbelangrijkste is dat ik spelers in mijn groep wil hebben die voor Ajax willen spelen. Ik ken de gesprekken die ik met hem gevoerd heb en dat is ook iets dat ik met hem bespreek. Je moet ook aan hem vragen of hij nog voor Ajax wil spelen", besluit hij.