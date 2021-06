Geschreven door Jessica Westdijk 25 jun 2021 om 15:06

Brian Brobbey verruilt Ajax deze zomer voor RB Leipzig. De afgelopen maanden was de spits veel in het nieuws: wel of niet bijtekenen, uiteindelijk een transfer naar RB Leipzig en de mogelijkheid dat Ajax hem meteen weer terug zou kopen.

Vandaag neemt de 19-jarige spits op Instagram afscheid van Ajax. “Aan Ajax en de supporters: Na 11 jaar is het tijd om gedag te zeggen. In die 11 jaar voelde Ajax als meer dan een club, Ajax voelde voor mij als familie. Ik ga mijn teamgenoten, de staf, supporters en trainer missen en wens Ajax al het beste in de toekomst. Hopelijk komen we elkaar weer tegen.”

Elkaar tegenkomen zal in ieder geval snel weer gebeuren, want op 31 juli oefenen Ajax en RB Leipzig tegen elkaar.