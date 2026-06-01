Brobbey onthult: "Dat zei hij na mijn seizoen bij Ajax tegen me"
Brian Brobbey gaat met het Nederlands elftal mee naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De centrumspits, die in het verleden bij Ajax speelde, beseft dat hij op zijn positie veel concurrenten heeft in aanloop naar het toernooi.
"Ik denk dat Malen het heel goed doet in de spitspositie bij Roma", legt hij uit op de website van VI. "Je hebt Wout en Memphis is natuurlijk all time topscorer, net terug van zijn blessure, maar die is ook heel belangrijk voor het team. Hij is echt een van de leiders, dit wordt zijn derde WK volgens mij, hij heeft alles al gezien, dus natuurlijk goed dat hij meegaat. Ik heb ook een goede band met Memphis, tijdens het EK spraken we heel vaak met elkaar", blikt Brobbey terug.
De aanvaller kan het ook goed vinden met een andere Oranje-international. "Met Denzel Dumfries bel ik héél erg vaak", verklapt hij. "Denzel is een geweldig persoon toch, een geweldige jongen. We lachen veel samen, maar hebben ook gewoon serieuze gesprekken. Bijvoorbeeld, na mijn seizoen bij Ajax zei hij tegen me dat ik met iemand moest gaan werken, met Patrick Woerst", legt hij uit.
De personal trainer helpt veel topvoetballers met hun kijkgedrag in het veld. "Dat heb ik toen opgepakt, omdat Denzel ook met hem werkt", vervolgt hij. "Denzel is mijn soort van grotere broer, snap je? Dus ik luister gewoon naar hem. Zo probeert hij me te helpen. Dat is wel bijzonder ja, dat hij dat voor me doet", besluit Brobbey over de rechtsback van Inter.
