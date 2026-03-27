2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Brobbey onthult sterkste tegenstander: "Dat was wel een beest"

Niek
Brian Brobbey bij Oranje
Brian Brobbey bij Oranje Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey heeft het bij Sunderland uitstekend naar zijn zin in de Premier League. De fysiek sterke centrumspits, die jarenlang bij Ajax speelde, laat weten dat hij onder de indruk is van zijn directe tegenstanders in de Engelse competitie. 

"Het is heel zwaar", vertelt hij op de website van VI. "Ik speel bijvoorbeeld tegen Virgil en Konaté (de centrale verdedigers van Liverpool, red.), dat is niet makkelijk, nee. Zondag tegen Newcastle ook, Dan Burn, Sven Botman… Dat is niet makkelijk. Maar voor hen ook niet nee, klopt", lacht Brobbey, die merkt dat zijn eigen niveau ook omhoog gaat door de zware wedstrijden. 

"Ja, ik denk het wel. Als je in de Premier League speelt, speel je natuurlijk altijd tegen de beste spelers: Saliba, Gabriel…", vervolgt de aanvaller, die zijn lastigste duels uitvocht tegen Liverpool. "Ehmm… nou, Konaté was wel een beest, eerlijk gezegd! Dus ja, Konaté was de zwaarste, denk ik. Maar het ligt me wel, het Engelse voetbal. Veel fysiek, daar moet je slim mee omgaan."

