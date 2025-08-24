Brobbey op weg naar Ajax-uitgang: "Zie hem graag in Engeland"

Brobbey kende een teleurstellend seizoen bij Ajax en is nu hard op weg naar de uitgang. "De kern is dat hij zelf weg wil en volgens mij wil Ajax ook van hem af", reageert Van der Vaart bij de NOS. "Dus ja, dan is het beter om te vertrekken. Het is er bij Ajax niet uitgekomen, nee. Hij heeft het de laatste tijd niet laten zien."

De Amsterdammers staat bij meerdere clubs op het lijstje, waaronder Sunderland. "Ik zou hem graag in Engeland willen zien. Dat is puur een gevoel", aldus Van der Vaart. "Ik ben ervan overtuigd dat hij bij een andere club nog gewoon een grote speler gaat worden. Hij is anders dan anderen. Er zijn weinig echte spitsen met zo veel kracht. Alleen voor de goal is hij nog wat onrustig. Maar ja, als hij dat al beheerste, dan zou hij nu bij Real Madrid in de spits staan."