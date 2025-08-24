Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Brobbey op weg naar Ajax-uitgang: "Zie hem graag in Engeland"

Max
bron: NOS
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © Pro Shots

De kans is groot dat Brian Brobbey binnenkort vertrekt bij Ajax. Rafael van der Vaart denkt dat de spits het beste tot zijn recht komt in de Premier League. 

Brobbey kende een teleurstellend seizoen bij Ajax en is nu hard op weg naar de uitgang. "De kern is dat hij zelf weg wil en volgens mij wil Ajax ook van hem af", reageert Van der Vaart bij de NOS. "Dus ja, dan is het beter om te vertrekken. Het is er bij Ajax niet uitgekomen, nee. Hij heeft het de laatste tijd niet laten zien."

De Amsterdammers staat bij meerdere clubs op het lijstje, waaronder Sunderland. "Ik zou hem graag in Engeland willen zien. Dat is puur een gevoel", aldus Van der Vaart. "Ik ben ervan overtuigd dat hij bij een andere club nog gewoon een grote speler gaat worden. Hij is anders dan anderen. Er zijn weinig echte spitsen met zo veel kracht. Alleen voor de goal is hij nog wat onrustig. Maar ja, als hij dat al beheerste, dan zou hij nu bij Real Madrid in de spits staan."

Wout Weghorst en Brian Brobbey

"Hij is één van de zwakste Ajax-spitsen van de laatste decennia"

Daley Blind in La Liga

Daley Blind naar Ajax? "Een terugkeer hangt daarmee in de lucht"

Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
