Brobbey Oranje-onwaardig? "Die scoort niet eens tegen Almere"

Ajax-spits Brian Brobbey kreeg in de Nations League-wedstrijden tegen Spanje geen kans vanaf de aftrap. Bondscoach Ronald Koeman gaf de voorkeur aan Memphis Depay. De Vandaag Inside -tafel was niet te spreken over de spitspositie van Oranje.

"Nederland speelde echt met tien man", uit Valentijn Driessen zijn kritiek op Memphis Depay. Ook Johan Derksen was niet te spreken over de spits. "Memphis en Noa Lang, dat zijn de enige twee spelers met filmster-maniertjes. Die hebben geen enkele bijdrage geleverd."

"Dat ticket van 160.000 euro is weggegooid geld", concludeert Derksen. Volgens Derksen had Koeman ook geen alternatief voor Memphis. "Brobbey is het alternatief ook niet. Dan weet je ook zeker dat het helemaal niets is. Die scoort nog niet eens tegen Almere City."

"Hij is gewoon de beste die hij heeft", beaamt Valentijn de keuze voor Memphis in de spits. "Hij is alleen niet goed genoeg. In Brazilië ligt het tempo veel lager. Je zag gewoon dat hij het tempo niet kon bijbenen."