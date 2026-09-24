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Brobbey over Ajacied: "Hoop dat hij zijn basisplaats terugkrijgt"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey hoopt dat Owen Wijndal zich weer in de basis van Ajax weet te spelen. De spits van Sunderland is goed bevriend met de linksback en vindt dat Wijndal sterk aan het nieuwe seizoen is begonnen.

Afgelopen zomer leek er weinig toekomst meer te zijn voor Wijndal in Amsterdam. Ajax slaagde er echter niet in om de verdediger definitief van de hand te doen. Op de laatste dag van de transferperiode leek een vertrek alsnog aanstaande, maar de geïnteresseerde club koos uiteindelijk voor een andere optie.

Daardoor is Wijndal nog altijd speler van Ajax. Tijdens de voorbereiding kreeg de 26-jarige linksback regelmatig een basisplaats, maar voorlopig lijkt Caio Henrique de voorkeur te krijgen. De concurrent van Wijndal viel tijdens het 2-2-gelijkspel tegen Excelsior wel geblesseerd uit.

Brobbey volgt de verrichtingen van zijn goede vriend ondertussen op de voet. "Owen is de grappenmaker. Nee, die verandert nooit, joh. Ik vind dat hij heel goed is begonnen bij Ajax en hoop dat hij zijn basisplaats weer terugkrijgt", vertelt de Sunderland-spits aan De Telegraaf.

Wijndal is niet de enige voormalig ploeggenoot met wie Brobbey nog veel contact heeft. Ook Kenneth Taylor en Jorrel Hato behoren tot zijn vriendengroep. Bijna dagelijks spreken de spelers elkaar telefonisch. "Soms duurt het wel veertig minuten voordat iedereen er weer uit is. We hebben het over van alles, maar vooral over voetbal. Wat er die dag is gebeurd op de training van Sunderland, Lazio, Chelsea en Ajax", aldus Brobbey.

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