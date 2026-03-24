Brobbey over Amsterdam: "Dan denk ik: wat doe ik hier? Zo saai"

Brian Brobbey beleeft tot nu toe een sterk seizoen bij Sunderland. De spits krijgt veel speeltijd en is opnieuw geselecteerd voor het Nederlands elftal. In een gesprek met ESPN blikt Brobbey terug op zijn eerste seizoen in de Premier League.

Volgens de aanvaller kwam hij niet helemaal fit aan in Sunderland, waardoor zijn speelkansen in het begin beperkt waren. "Na een aantal goede trainingen begon ik me steeds beter te voelen en kreeg ik meer speeltijd", geeft hij aan.

"Als je veel minuten krijgt, dan word je vanzelf fit", legt Brobbey uit over zijn verbeterde conditie vergeleken met het begin van het seizoen. Onder manager Régis Le Bris speelt hij vaak hele wedstrijden, terwijl hij bij Francesco Farioli regelmatig al na een uur werd gewisseld. "Dat was iets van Farioli. Volgens mij doet hij dat nog steeds bij FC Porto. Maar nu speel ik negentig minuten en daar ben ik blij mee. Ik voel me ook goed", vertelt de fysiek sterke spits.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert ziet eveneens vooruitgang bij Brobbey en merkt op dat zijn afronding sterk is verbeterd. "We krijgen niet zoveel kansen bij Sunderland, dus elke kans die je krijgt moet je gewoon pakken", aldus de verslaggever. Brobbey benadrukt dat een spits daarvoor zijn mindset niet hoeft aan te passen. "Als spits wil je altijd scoren en altijd gefocust zijn op die ene kans die je krijgt."

Brobbey komt af en toe nog terug in Amsterdam. "Dan denk ik bij mezelf: wat doe ik hier? Zo saai is het", vervolgt de aanvaller, die in Engeland 'gewoon' nasi kan eten. "Ik heb een chef. Hij maakt het voor me", onthult Brobbey, die laat weten dat Newcastle United dat niet voor hem heeft geregeld. "Je moet toch zelf beter worden? Natuurlijk betaal ik dat zelf", verklapt hij.