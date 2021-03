Geschreven door Kevin Ligtvoet 05 mrt 2021 om 16:03

Brian Brobbey, die naar alle waarschijnlijkheid na dit seizoen Ajax gaat verlaten, heeft de prijs voor ‘het mooiste doelpunt van februari’ gewonnen. Zo maakte het officiële Twitter-kanaal van Ajax bekend vandaag. De spits was er erg blij mee: “Het was een belangrijke goal, ik ben er zeker blij mee”.

Tegenover AjaxTV zegt de 19-jarige spits het volgende: “Het voelde goed, het was zeker een belangrijke goal. Toen ik ‘m maakte was ik heel blij, en natuurlijk het team ook. De assist was een mooie bal van Davy en ik zei gelijk dankjewel. Veel emotie natuurlijk. Normaal juich ik niet eens, maar toen schreeuwde ik wel echt.”

Er stond veel druk op de spits toen hij onderweg was naar het doel in de 90e minuut: “Het was een splitseconde, ik zag de keeper zijn benen open staan, toen schoot ik die bal er gewoon in. Ik kijk zeker weten uit naar Young Boys, we gaan ons best doen.”