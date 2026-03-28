Brobbey over verschil Ajax en Sunderland: "Ben nu extra scherp"
De opleving in het rendement van Sunderland-aanvaller Brian Brobbey lijkt vooral te komen door het mentale aspect. De spits liet bij Ajax een seizoen eerder al zien dat hij wél degelijk doelpunten kan maken. Vorig jaar leek hij echter regelmatig te worstelen met zichzelf.
Brobbey gaf zelfs toe dat hij soms wakker lag van de kansen die hij had laten liggen. Bij Sunderland heeft hij zijn focus op dat gebied weer hervonden. "Bij Ajax kreeg je misschien vier of vijf kansen per wedstrijd, nu zijn dat er maar één of twee en die moeten er gewoon in. Dus ik probeer wel extra scherp voor de goal te zijn ja", vertelt Brobbey aan Voetbal International.
Toch is het niet alleen een kwestie van minder kansen krijgen. Brobbey is achter de schermen ook bewust bezig met zijn ontwikkeling. "Ik heb een mental coach en ik werk bijvoorbeeld met Patrick Woerst (personal trainer, red.), wat ik kan verbeteren tijdens wedstrijden. Hoe ik moet lopen, hoe ik de bal moet vragen, scannen, dat soort dingetjes. Hoe je diep kan lopen, hoe je de bal kan aannemen. Dat is al sinds het einde van vorig seizoen bij Ajax, nu hebben we het echt goed opgepakt", aldus Brobbey.
