Oud-Ajacied blikt terug: "Ik was totaal geen Ajax-jongen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
'Brobbey overtuigt niet en krijgt mogelijk Nederlandse concurrent'

Thomas
bron: TBR Football
Brian Brobbey bij Sunderland
Brian Brobbey bij Sunderland Foto: © Pro Shots

Joshua Zirkzee staat mogelijk voor een winterse transfer. De Nederlandse spits krijgt dit seizoen nauwelijks speeltijd bij Manchester United en overweegt een vertrek om zijn WK-kansen levend te houden. Volgens TBR Football is het Engelse Sunderland een van de clubs die hem in het vizier heeft.

Waar Zirkzee vorig seizoen nog regelmatig minuten maakte bij United, moet hij dit jaar vooral toezien vanaf de bank. Onder manager Ruben Amorim speelt hij slechts een bijrol. Hoewel Zirkzee naar eigen zeggen bereid is om voor zijn plek te vechten, dringt de tijd. Met het oog op het WK in 2026 wil hij snel weer wekelijks spelen. United zou bereid zijn om mee te werken aan een vertrek in januari.

Eerder werd al melding gemaakt van concrete interesse uit Italië, waar AS Roma hem op de radar heeft staan. Zirkzee maakte eerder indruk in de Serie A bij Bologna en werd afgelopen zomer gelinkt aan onder meer Juventus, Napoli en AC Milan. Sunderland is nu een opvallende nieuwe naam in de strijd.

De club haalde deze zomer al Brian Brobbey weg bij Ajax, maar die weet tot dusver niet te overtuigen in het shirt van The Black Cats, de spits speelde tot nu toe pas drie wedstrijden in het shirt van de Premier League club. Desondanks zou Sunderland opnieuw mikken op een Nederlandse spits.

