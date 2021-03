De kogel lijkt door de kerk: Brian Brobbey speelt na de zomer niet meer voor Ajax, maar voor RB Leipzig. Journalist Fabrizio Romano meldt donderdagavond dat Brobbey persoonlijk rond is met RB Leipzig. Omdat zijn contract deze zomer afloopt, loopt hij gratis de deur uit.

Ajax was lang met de spits in onderhandeling over een nieuw contract, maar een paar weken geleden plaatste de club een persbericht waarin stond dat beide partijen er niet uit waren gekomen. Toch leek de deur nog niet definitief dicht. Zo vertelde Ten Hag dat hij hoopte dat Brobbey “minimaal tot de zomer zich zal inzetten voor Ajax”. De spits kreeg toch nog een nieuwe lucratieve aanbieding van Ajax, maar heeft dus besloten om daar niet op in te gaan.

Brian Brobbey to RB Leipzig, here we go! He’s leaving Ajax and he’ll be joining Leipzig as a free agent starting from next season.

The agreement on personal terms has been reached and Brobbey will play in Bundesliga. 🔴🇳🇱 #RBLeipzig #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2021