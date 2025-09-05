AD Voetbalpodcast
Ajax historie & oud-spelers

Brobbey: "Precies wat ik in deze fase van mijn carrière zocht"

Amber
bron: De Telegraaf
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey heeft goed nagedacht over zijn transfer naar Sunderland. Dat vertelt de 23-jarige spits in een interview met De Telegraaf.

Volgens Brobbey was het 'geen makkelijke beslissing'. "Want Ajax is mijn thuis. Het is de plek waar ik ben opgegroeid, waar ik alles heb geleerd en waar ik zowel op als naast het veld zo veel speciale momenten heb meegemaakt", laat de aanvaller weten vanuit Engeland. Volgens Brobbey was het echter tijd voor de volgende stap. "In elke carrière komt er een moment dat je voelt dat je de bladzijde moet omslaan en voor mij was dat nu aangebroken."

"Het is mijn ambitie om in dit nieuwe hoofdstuk verder te groeien. Ik vertrek met pijn in het hart, maar met een diepe dankbaarheid voor iedereen bij de club", zegt Brobbey, die uitkijkt naar zijn tijd bij Sunderland. "Sunderland heeft een duidelijke visie en grote ambitie. Samen gaan we dit project aan. De Premier League is een van de beste competities ter wereld en tactisch, fysiek en mentaal wordt er veel van de spelers gevraagd. Als spits sta ik elke week tegenover topverdedigers en dat dwingt me beter te worden, me te ontwikkelen en om completer te worden."

Hij besluit: "Dat is precies wat ik in deze fase van mijn carrière zocht. Deze uitdaging maakt me enthousiast. In deze voetbalgekke stad wil ik groeien en presteren."

