Brobbey roemt Ajax-uitblinker: "Hij was een beetje zenuwachtig"

Brian Brobbey was afgelopen week op pad met het Nederlands elftal en de spits van Ajax was blij dat ploeggenoot Youri Baas (22) ook werd opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman.

"Dat is echt mooi voor Baasie”, vertelt de aanvaller op de website van de Telegraaf. "Hij verdient het ook, want hij heeft vanaf het begin van het seizoen echt een prachtige ontwikkeling doorgemaakt bij Ajax", constateert Brobbey, die zag dat Baas wel onder de indruk was van de eerste bijeenkomst in Zeist.

"Hij was een beetje zenuwachtig”, blikt hij terug. "Hij was rustiger dan bij Ajax, maar dat is normaal. Bij de club is hij wel een prater. Voor de wedstrijden pept hij iedereen op en toont hij zich een leider", besluit Brobbey over de centrumverdediger, die dit seizoen een uitstekend duo vormt met Josip Sutalo.