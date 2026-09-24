Brobbey schaart zich achter uitspraak van Cruijff: "Ik zag..."
Brian Brobbey schaart zich achter Jordi Cruijff als het gaat om de prestaties van Marcos Leonardo bij Ajax. De Braziliaanse spits heeft sinds zijn komst moeite met het benutten van kansen, maar volgens Brobbey is het juist positief dat Leonardo vaak genoeg in scoringspositie verschijnt.
Ajax betaalde afgelopen zomer bijna twintig miljoen euro aan Al-Hilal voor Leonardo. De 23-jarige aanvaller heeft de hoge verwachtingen vooralsnog niet kunnen waarmaken en liet meerdere grote kansen onbenut. Tijdens de laatste drie wedstrijden kwam hij zelfs helemaal niet binnen de lijnen.
Cruijff nam zijn dure aankoop onlangs in bescherming. "Iedereen kan zeuren dat iemand veel kansen mist, maar hij staat altijd wel op de juiste plek. Anders mis je geen kans. En bij iemand die nooit een kans mist, betekent dat, dat hij nooit op de juiste plek staat. Dus ik heb liever spelers die altijd op de juiste plek staan en, nu gaan ze er niet in, maar binnenkort wel", sprak de technisch directeur.
Brobbey kan zich tijdens de interlandperiode met Oranje goed vinden in die uitleg. De spits van Sunderland herkent de situatie bovendien uit zijn eigen carrière. "Ik ben vaak op de juiste plek om te scoren. Soms gaat de bal erin en soms niet. Maar ik sta er wel. Ik zag laatst een uitspraak van Jordi Cruijff voorbijkomen dat Marcos Leonardo in elk geval in scoringspositie komt. Doe je dat als spits niet, dan maak je nooit een doelpunt", vertelt Brobbey aan De Telegraaf.
Zelf probeert Brobbey zich eveneens verder te ontwikkelen in zijn positionering voor het doel. "Bij mij is het deels intuïtie, maar ik leer het ook steeds beter om op het juiste moment op de goede plek te zijn. Ik praat met mijn teamgenoten. Hoe en waar ik de bal wil ontvangen", aldus Brobbey.
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