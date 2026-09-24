Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Brobbey schaart zich achter uitspraak van Cruijff: "Ik zag..."

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Brian Brobbey werkt zich in het zweet in Zeist
Brian Brobbey werkt zich in het zweet in Zeist Foto: © Pro Shots

Brian Brobbey schaart zich achter Jordi Cruijff als het gaat om de prestaties van Marcos Leonardo bij Ajax. De Braziliaanse spits heeft sinds zijn komst moeite met het benutten van kansen, maar volgens Brobbey is het juist positief dat Leonardo vaak genoeg in scoringspositie verschijnt.

Ajax betaalde afgelopen zomer bijna twintig miljoen euro aan Al-Hilal voor Leonardo. De 23-jarige aanvaller heeft de hoge verwachtingen vooralsnog niet kunnen waarmaken en liet meerdere grote kansen onbenut. Tijdens de laatste drie wedstrijden kwam hij zelfs helemaal niet binnen de lijnen.

Cruijff nam zijn dure aankoop onlangs in bescherming. "Iedereen kan zeuren dat iemand veel kansen mist, maar hij staat altijd wel op de juiste plek. Anders mis je geen kans. En bij iemand die nooit een kans mist, betekent dat, dat hij nooit op de juiste plek staat. Dus ik heb liever spelers die altijd op de juiste plek staan en, nu gaan ze er niet in, maar binnenkort wel", sprak de technisch directeur.

Brobbey kan zich tijdens de interlandperiode met Oranje goed vinden in die uitleg. De spits van Sunderland herkent de situatie bovendien uit zijn eigen carrière. "Ik ben vaak op de juiste plek om te scoren. Soms gaat de bal erin en soms niet. Maar ik sta er wel. Ik zag laatst een uitspraak van Jordi Cruijff voorbijkomen dat Marcos Leonardo in elk geval in scoringspositie komt. Doe je dat als spits niet, dan maak je nooit een doelpunt", vertelt Brobbey aan De Telegraaf.

Zelf probeert Brobbey zich eveneens verder te ontwikkelen in zijn positionering voor het doel. "Bij mij is het deels intuïtie, maar ik leer het ook steeds beter om op het juiste moment op de goede plek te zijn. Ik praat met mijn teamgenoten. Hoe en waar ik de bal wil ontvangen", aldus Brobbey.

Gerelateerd:
Wim Kieft

Wim Kieft vergelijkt Ajax: "Leuk, maar ze gaan er daar met 8-0 af"

0
Marcos Leonardo lijkt teleurgesteld met zijn reserverol

"Ik hoop dat Ajax Leonardo een beetje extra in de gaten houdt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey Marcos Leonardo Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Wim Kieft vergelijkt Ajax: "Leuk, maar ze gaan er daar met 8-0 af"

Brobbey schaart zich achter uitspraak van Cruijff: "Ik zag..."

"Ik hoop dat Ajax Leonardo een beetje extra in de gaten houdt"

Ronald de Boer vanavond te zien bij uitzending Nederlands Elftal

KNVB gaat meer gegevens van Ajax-fans verzamelen: "Basis staat"

Van der Vaart deelt sneer uit: "Ze kunnen er geen reet van..."

Ter Stegen treft goede vriend bij Oranje: "Belangrijk persoon"

'Meerdere clubs uit Premier League tonen interesse in Ter Stegen'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws