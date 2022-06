Geschreven door Idse Geurts 07 jun 2022 om 10:06

Brian Brobbey heeft nogmaals laten weten dat hij graag bij Ajax blijft. De jonge spits lijkt elke mogelijkheid aan te grijpen om zijn wens kenbaar te maken. Brobbey hoopt dat hij zich binnenkort ‘gewoon’ weer in Amsterdam kan melden. Dit laat de aanvaller weten tegenover het Algemeen Dagblad.

De spits heeft ook bij zijn huidige club, RB Leipzig, aangegeven dat hij het liefste een definitieve transfer naar Ajax maakt. “Ik heb gezegd dat ik het liefst bij Ajax blijf. Dat begrepen ze. Ze zeiden dat ze daarvoor openstonden, maar dat ik eerst met Ajax moet praten en niet voor niets terugkwam”, laat Brobbey weten. Naar verluidt zal Ajax een bedrag in de dubbele cijfers naar Leipzig moeten overmaken. Een hard gelach voor de Amsterdammers, aangezien de spits vorig jaar transfervrij naar Duitsland vertrok.

Ook heeft Brobbey al met nieuwe Ajax-coach Alfred Schreuder gesproken. “Hij heeft me gebeld om te laten weten dat hij me er erg graag bij houdt”, stelt Brobbey. De spits werkte nog niet eerder veel samen met Schreuder, maar hij hoort alleen maar positieve verhalen van zijn ploeggenoten. “Ik weet dat iedereen positief over hem praat. Van Dusan Tadic en Daley Blind hoorde ik goede verhalen. Hij was natuurlijk assistent van Erik ten Hag in 2019. In die tijd heb ik nog een paar keer onder hem getraind. Hopelijk kan Ajax de lijn doortrekken met hem. Ik hoop dat ik daarbij ben, want ik wil heel graag in de Champions League mooie dingen laten zien”, besluit de jonge spits.