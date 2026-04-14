Brobbey slachtoffer van racistische opmerkingen: "Zeldzame idioten"

Aanleiding is het incident waarbij Brobbey een duw gaf aan Cristian Romero, die vervolgens geëmotioneerd het veld verliet. Online leidde dat tot een golf aan negatieve en racistische reacties richting de Nederlander. "Zijn actie wordt Brobbey niet in dank afgenomen”, stelt Verweij in Kick-off. "Als je dan de drek ziet in de reacties van zijn Instagram."

Toch verwacht Verweij niet dat Brobbey er wakker van ligt. "Brobbey kennende haalt hij zijn schouders erover op. Eigenlijk moet je hier wel heel erg stelling tegen nemen, want dat zijn echt zeldzame idioten." Later benadrukt hij nogmaals: "Brobbey slaapt er geen moment minder om, maar dit moet echt bij de wortel uitgeroeid worden."