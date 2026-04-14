Brobbey slachtoffer van racistische opmerkingen: "Zeldzame idioten"
De commotie rondom Brian Brobbey heeft de nodige reacties losgemaakt, maar volgens Mike Verweij lijken de vele haatreacties en racistische opmerkingen weinig impact te hebben op de spits zelf. De Telegraaf-journalist spreekt zich samen met Valentijn Driessen stevig uit over de situatie.
Aanleiding is het incident waarbij Brobbey een duw gaf aan Cristian Romero, die vervolgens geëmotioneerd het veld verliet. Online leidde dat tot een golf aan negatieve en racistische reacties richting de Nederlander. "Zijn actie wordt Brobbey niet in dank afgenomen”, stelt Verweij in Kick-off. "Als je dan de drek ziet in de reacties van zijn Instagram."
Toch verwacht Verweij niet dat Brobbey er wakker van ligt. "Brobbey kennende haalt hij zijn schouders erover op. Eigenlijk moet je hier wel heel erg stelling tegen nemen, want dat zijn echt zeldzame idioten." Later benadrukt hij nogmaals: "Brobbey slaapt er geen moment minder om, maar dit moet echt bij de wortel uitgeroeid worden."
Ook Driessen veroordeelt de reacties, maar plaatst tegelijkertijd kanttekeningen bij de situatie en wijst naar een breder patroon. "Het zit een beetje bij die Argentijnen erin hè. Die Enzo Fernandez die heeft zich ook racistisch uitgelaten en het Argentijnse elftal tijdens het WK, toen was er ook iets aan de hand met betrekking tot racisme. Ze zijn daar nogal makkelijk. Het zit daar wel in de aard van het volk. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden."
