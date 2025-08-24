Brobbey staat voor vertrek en krijgt advies: "Dat ligt hem beter"

Brian Brobbey staat aan de vooravond van een transfer, ondanks een mager seizoen waarin hij slechts vier goals maakte in de Eredivisie. Volgens Johan Inan van het Algemeen Dagblad is er bij zowel club als speler de overtuiging dat het tijd is om uit elkaar te gaan.

"Ajax en Brian Brobbey weten al langer dat het beter is om uit elkaar te gaan", stelt Inan. "De club zegt dat zijn hoge salaris niet in de nieuwe realiteit past, terwijl de speler het tijd vindt voor een nieuwe omgeving."

Opvallend genoeg zijn er meerdere clubs bereid meer dan 20 miljoen euro neer te leggen voor de Ajax-spits. Dat lijkt haaks te staan op zijn rendement, maar onderliggende data schetsen een ander beeld. Zo scoort Brobbey hoog op onder meer Expected Goals en balcontacten in de zestien. "Daarin noteerde Brobbey de grootste onderprestatie, maar de Expected Goal wordt als betere voorspeller voor de toekomst dan het heden gezien", analyseert Inan.

Clubs als Como, Rennes, Everton, Sunderland, Napoli en AS Roma volgen hem. Vooral zijn prestaties in topwedstrijden maken indruk, zoals vorig jaar tegen Duitsland en tegen PSV. "Zulke wedstrijden blijven bij Engelse scouts meer beklijven dan kleine eredivisiepotjes", citeert Inan voormalig profvoetballer Erik Meijer.

Volgens Inan is Brobbey vooral aantrekkelijk voor clubs waar veel in de omschakeling wordt gespeeld: "Sprinten en beuken, dat ligt hem beter dan in een drukke doelmond het gaatje vinden."