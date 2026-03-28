2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Brobbey stelt doel bij Nederlands elftal: "Dat zou heel mooi zijn"

bron: Voetbal International
Brian Brobbey tegen Duitsland
Brian Brobbey tegen Duitsland Foto: © Pro Shots

Brian Brobbey beleeft dit seizoen een duidelijke opleving bij Sunderland. Waar de spits bij Ajax in zijn laatste periode regelmatig moeite had om zijn vorm vast te houden, lijkt hij in Engeland weer helemaal zichzelf te zijn. Een absoluut hoogtepunt was zijn winnende treffer van vorige week in de derby tegen Newcastle United.

Na dat doelpunt kwamen de emoties los bij Brobbey, die zijn goal uitbundig vierde met zijn shirt uit en schreeuwend richting de supporters. "Ik denk dat deze wedstrijd nog wel wat groter is dan De Klassieker. Dus ik was heel blij, maar de fans waren nog blijer", zegt Brobbey tegen Voetbal International. Ook bondscoach Ronald Koeman zal met tevredenheid hebben gekeken.

De spits krijgt inmiddels weer meer kansen bij Oranje. Lange tijd moest Brobbey genoegen nemen met een bijrol, maar zijn ambitie is nog altijd duidelijk: hij wil de vaste spits van het Nederlands elftal worden. "Dat is zeker m’n doel, het zou heel mooi zijn om de spits van het Nederlands elftal te zijn. En daar werk ik ook hard aan. Dus hopelijk, hopelijk", aldus Brian Brobbey. 

Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Brian Brobbey Nederlands elftal
