Brobbey 'talk of the town' in Engeland, politie start onderzoek
Brian Brobbey heeft zich de woede van Argentinië op de hals gehaald. De oud-Ajacied was zondag betrokken bij de ogenschijnlijk zware blessure van Cristian Romero.
Brobbey gaf de verdediger van Tottenham Hotspur een zetje en duwde hem zo tegen de doelman aan. De verdediger moest geblesseerd naar de kant en verliet in tranen het veld. Met het WK in het verschiet is er grote vrees over de blessure van de centrale verdediger.
Online meldden Argentijnse fans zich massaal onder recente berichten van Brobbey, die een hoop racistische verwensingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Sunderland gooide nog wat olie op het vuur met een post over de spits. De club schreef 'Try and stop him' en dat kon weer op veel onbegrip rekenen.
Naar aanleiding van de racistische reacties onder de Instagram-posts van Brobbey is de Engelse politie een onderzoek begonnen, zo meldt de Sunderland Echo. "We kunnen bevestigen dat we onderzoek doen naar de discriminerende reacties die rondgaan op social media", zo laat een woordvoerder van de politie weten.
Sunderland en Brobbey wonnen de wedstrijd met 1-0.
Driessen kritisch: "Het leek wel alsof hij Ajax 3 punten gunde"
Twee Ajacieden in Elftal van de Week na overwinning in Almelo
Haan enthousiast: "Hij is klaar voor een terugkeer naar Ajax"
Ajax ontsnapt aan rood? "VAR zal zelf niet hebben gevoetbald"
Dick Lukkien lyrisch: "Ik zou hem zeker een kans geven bij Ajax"
"Mika Godts is met afstand de beste voetballer in de Eredivisie"
Driessen tempert enthousiasme: "Zoals altijd als Ajax wint..."
El Ahmadi looft twee Ajacieden: "Die kan je altijd aanspelen"
Schuurs kiest beste Ajax-speler uit zijn tijd: "Altijd beslissend"
Brobbey eist hoofdrol op in Engeland: "Groeiende cultstatus"
Ajax-uitblinker denkt niet aan vertrek: "Wat een gek schrijft..."
Godts presteert beter dan Saibari: "Gezien de situatie heel knap"
Ajax mist balans in selectie: "Groeide al scheef onder Huntelaar"
Stevens: "PSV moet niet naar Ajax, maar naar zichzelf kijken"
Bergkamp adviseert Ajax: "Dat gaat je uiteindelijk pijn doen"
Linssen hard: "Als je nu bij Ajax voetbalt, is dat geen pretje"
Ajax-speler krijgt lof: "Ik vind hem een beetje op Ziyech lijken"
Perr Schuurs geeft Ajax uitsluitsel: "Dan ga ik liever daarheen"
Pusic ziet 'gestolen' titel Ajax: "Dan waren wij kampioen geworden"
Mokio krijgt tip: "Als hij slim is breekt hij met dat management"
Kraay jr. tipt topclubs: "Snap niet dat Ajax hem niet haalt"
Baas naar andere positie? "Misschien is hij wel de oplossing"
Mika Godts geeft uitsluitsel over toekomst: "Ik hoef niet weg"
Inan: "Daardoor zat er nooit een duidelijke lijn in het aankoopbeleid"
Mokio prijst Ajax-collega na overwinning: "Voelen elkaar goed aan"
Berghuis bescheiden na 0-3 zege: "Het is maar waar je de lat legt"
Gloukh looft drie teamgenoten: "Kunnen samen nog veel goals maken"
Garcia looft Ajax-speler na 0-3 zege: "Dat hielp ons heel erg"
Ajax rekent simpel af met Heracles, maar eindigt met tien man