Brobbey 'talk of the town' in Engeland, politie start onderzoek

Brian Brobbey heeft zich de woede van Argentinië op de hals gehaald. De oud-Ajacied was zondag betrokken bij de ogenschijnlijk zware blessure van Cristian Romero.

Brobbey gaf de verdediger van Tottenham Hotspur een zetje en duwde hem zo tegen de doelman aan. De verdediger moest geblesseerd naar de kant en verliet in tranen het veld. Met het WK in het verschiet is er grote vrees over de blessure van de centrale verdediger.

Online meldden Argentijnse fans zich massaal onder recente berichten van Brobbey, die een hoop racistische verwensingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Sunderland gooide nog wat olie op het vuur met een post over de spits. De club schreef 'Try and stop him' en dat kon weer op veel onbegrip rekenen.