Ajax transfers & geruchten
'Brobbey-transfer geen uitgemaakte zaak': "Nog niet doorgepakt"
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax Foto: © Pro Shots
Ajax ziet Myron Boadu graag als vervanger van Brian Brobbey naar Amsterdam komen. Een vertrek van Brobbey is echter nog geen uitgemaakte zaak.
Brobbey wil weg en Ajax is bereid om mee te werken aan een vertrek van de aanvaller. Volgens de Telegraaf is het geen 'uitgemaakte zaak' dat de 23-jarige Amsterdammer vertrek. "Er is weliswaar interesse van Stade Rennes en Lille LOSC, maar die hebben nog niet doorgepakt en er hangt een prijskaartje van 25 miljoen euro en een doorverkooppercentage om de nek van de aanvaller", schrijft Jeroen Kapteijns.
De spits van Ajax miste de eerste twee wedstrijden van het seizoen door een blessure. Tegen Heracles Almelo zat hij de hele wedstrijd op zijn bank. Concurrent Wout Weghorst scoorde al drie doelpunten.
