"Brobbey transpireert te veel, die kan na 2 minuten kletsnat zijn"

"Als je Brian (Brobbey, red.) ziet voetballen, dan houdt hij de verdediger vast, terwijl hij dan zelf ook geen kant op kan", legt hij uit in Voetbal International. "Dan zeg ik: het is geen rugby, he? Laat gaan, lekker los", adviseert Esajas, die nog veel meer verbeterpunten ziet bij de aanvaller.

"Brobbey transpireert nu nog te veel. Die kan na twee minuten kletsnat zijn", constateert hij. "Die moet veel rustiger worden in z'n bewegingen. Zijn ademhaling moet veel gecontroleerder. Dan zou hij veel minder energie verspillen. Mijn neefje Harvey transpireerde ook zo veel. Die heb ik toen veel laten mediteren", blikt Esajas terug.

Ook voor verdedigers als Hato en Aké heeft hij tips. "Als een tegenstander op je afkomt, moet je nooit stilstaan", weet hij. "Dat zeg ik ook tegen Hato. 'Blijf bewegen, blijf bewegen. Het is puur voetenwerk. Ik hou van details. Als het moet, kan ik een video van iemands bewegen wel duizend keer bekijken."