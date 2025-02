'Brobbey valt weg bij Ajax, Farioli zonder spitsen tegen Union'

Ajax heeft woensdagmiddag op de training een belangrijke afwezige moeten missen: Brian Brobbey. De spits is niet okselfris volgens Leon Goodijk (op X) en kon daardoor niet deelnemen aan de voorbereiding op het Europese treffen met Union Sint-Gillis. Zijn inzetbaarheid voor de wedstrijd van donderdag is nog onzeker.

De mogelijke afwezigheid van Brobbey zou een nieuwe tegenslag betekenen voor trainer Francesco Farioli, die al moet puzzelen in de aanvalslinie. Wout Weghorst staat nog altijd aan de kant met een blessure en zal enkele weken niet inzetbaar zijn. Brobbey was afgelopen weekend nog trefzeker tegen Heracles Almelo en speelde 77 minuten mee, maar het is nog maar de vraag of hij op tijd hersteld is voor het Europese duel.

Er was echter ook positief nieuws voor Ajax. Jordan Henderson en Kenneth Taylor lijken hun rentree te maken in de wedstrijdselectie. Henderson miste de laatste twee wedstrijden van de Amsterdammers, terwijl Taylor afgelopen weekend tegen Heracles Almelo niet van de partij was.

Opvallend genoeg speelde Ajax in de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis zonder een vaste spits. In Brussel koos de ploeg voor een andere aanpak, met Davy Klaassen en Jorthy Mokio als controleurs en Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis in een aanvallende rol. Berghuis liet zich regelmatig terugzakken, waardoor Oliver Edvardsen en Christian Rasmussen de voorhoede vormden. Het is afwachten of Farioli wederom voor een alternatieve oplossing kiest of dat Brobbey alsnog fit genoeg blijkt om te spelen.