Brobbey verandert van zaakwaarnemer: "Zal deze zomer wel weggaan"

Brian Brobbey heeft een belangrijke keuze gemaakt met het oog op de komende transferzomer. De spits van Ajax is namelijk gewisseld van zaakwaarnemer.

Dat maakt Fabrizio Romano woensdagavond bekend op X. Brobbey zat lange tijd bij Team Raiola, maar inmiddels is de aanvaller van Ajax overgestapt naar het Franse kantoor Sport Cover.

Ajax-watcher Tim van Duijn bevestigt dat Brobbey van zaakwaarnemer is veranderd: "Hij zal deze zomer wel weggaan", tweet hij woensdagavond. "Como had zich gemeld, maar wilde hij niet", aldus Van Duijn over Brobbey.