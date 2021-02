Geschreven door Jessica Westdijk 03 feb 2021 om 18:02

Brian Brobbey verlaat Ajax deze zomer, zo meldt de club. De spits en Ajax zijn er niet uit gekomen, waardoor zijn contract deze zomer afloopt.

De onderhandelingen over een nieuw contract liepen al een flinke tijd, maar zijn nu dus beëindigd. Brobbey maakt dit seizoen afwisselend zijn minuten in Jong Ajax en Ajax 1. Marc Overmars laat op de clubwebsite weten: “Wij vinden het erg jammer en hebben er alles aan gedaan om hem langer bij Ajax te houden. Hij kiest ervoor om na de zomer ergens anders te gaan voetballen. Ik baal ervan, maar het is zijn goed recht. Brian staat nog een paar maanden bij ons onder contract, als we hem nodig hebben dan zal de trainer hem opstellen.”