Brobbey verlengt contract bij Sunderland: "Voelde dat er iets was"
Brian Brobbey blijft langer bij Sunderland. De oud-spits van Ajax heeft zijn contract bij de Engelse club tot en met medio 2031 verlengd. Dat maakt de club bekend via haar officiële kanalen.
Afgelopen seizoen scoorde Brobbey zevenmaal in 31 duels. In 2025 maakte hij voor zo'n twintig miljoen euro de overstap vanuit Ajax. Dit seizoen staat de teller al op drie goals, die hij allemaal maakte in het competitieduel met Manchester City, dat met 5-3 verloren werd.
Brobbey trekt de aandacht van meerdere clubs. Sunderland speelt daarop in door zijn contract nu al te verlengen. "Toen ik hier voor het eerst kwam, wist ik niet wat ik kon verwachten", begint Brobbey via de clubkanalen. "Maar meteen voelde ik dat er iets anders was. Er is nog zoveel dat ik hier wil bereiken. Meer doelen, meer herinneringen, meer momenten met de fans. Want wat mij betreft, ben ik nog maar net begonnen."
Ook technisch directeur Florent Ghisolfi is in zijn nopjes met het nieuws. "Brian beschikt over belangrijke kwaliteiten en wij geloven dat er nog veel meer in hem zit. Het is onze verantwoordelijkheid om zijn ontwikkeling te ondersteunen en hem iedere dag uit te dagen, zodat hij zijn potentieel kan benutten en het team kan helpen succesvol te zijn."
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Brobbey verlengt contract bij Sunderland: "Voelde dat er iets was"
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