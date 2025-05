'Brobbey vertrekt bij Ajax': "Waarschijnlijk in een ander shirt"

Ajax speelde zondagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam en Brian Brobbey werd (opnieuw) vroegtijdig gewisseld. Menno Pot ziet dat de spits dit seizoen niet in vorm is en hoopt dat de aanvaller minder gaat sleuren, duwen en trekken.

"Zoek de NOS-samenvatting van Heracles-Ajax van 27 januari 2024 eens op", blikt hij terug op de website van Het Parool. "Titel: Brobbey in wereldvorm met mooie goals. Hij rost er twee in de bovenhoek. Eentje vanuit de dekking, bijna achteloos uit de draai, en eentje nadat hij een diepe bal na een stuit ongenadig op zijn rechter neemt", constateert Pot, die een duidelijke conclusie trekt.



"Opmerkelijk is vooral de wijze waarop hij zich in scoringspositie manoeuvreert: door weg te lopen bij zijn tegenstander, los te komen, diep te gaan. Het had nu zijn machtigste wapen moeten zijn: weinig spitsen met zo’n sterk lijf zijn zo snel op de eerste meters", vervolgt hij. "In plaats daarvan vraagt en krijgt hij de bal nu vooral in zijn voeten, waarna het hangen, sjorren en worstelen begint. Kont naar achteren. Jutezak met uien", aldus Pot

"Brobbey moet terug naar 27 januari 2024 en daar die ándere afslag nemen – die van beweeglijkheid, diepgang, sprinten richting een bal die vóór hem in de vrije ruimte wordt gespeeld", adviseert hij. "Dat kan ook (ik zeg zelfs: júíst) in een spelsysteem als dat van Francesco Farioli. Brian zelf heeft de sleutel. Hij moet een andere spits worden dan de spits die hij dit seizoen geworden is. Dat gaat hem ook lukken, zij het waarschijnlijk in een ander shirt", besluit Pot realistisch.