Brobbey weer in de spits? "Je probeert naar vastigheid te gaan"

Bondscoach Koeman krijgt de vraag of hij Brobbey wederom in de punt van de aanval zal zetten. "Het is duidelijk dat je altijd kunt kijken en je moet ook altijd kijken naar de tegenstander", begint Koeman in de persconferentie voorafgaand aan het duel.

"Uiteindelijk geloof ik er niet in dat je elke wedstrijd wisselt. Je probeert ook wel een beetje naar vastigheid te gaan", hint Koeman op een basisplek van de spits. "Als dat een spits is die ongeacht de tegenstander in vorm is en goed is, kun je de spits ook laten staan. Dat zijn keuzes die je moet maken als trainer".