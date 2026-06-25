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Brobbey weer in de spits? "Je probeert naar vastigheid te gaan"

Rik Engelbertink
bron: Persconferentie
Brian Brobbey in actie bij Oranje
Brian Brobbey in actie bij Oranje Foto: © Pro Shots

Ronald Koeman wil zich voorlopig nog niet uitlaten over de opstelling van Oranje tegen Tunesië. Brian Brobbey scoorde tegen Zweden liefst tweemaal, maar dat is geen garantie op een basisplek. 

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Bondscoach Koeman krijgt de vraag of hij Brobbey wederom in de punt van de aanval zal zetten. "Het is duidelijk dat je altijd kunt kijken en je moet ook altijd kijken naar de tegenstander", begint Koeman in de persconferentie voorafgaand aan het duel.

"Uiteindelijk geloof ik er niet in dat je elke wedstrijd wisselt. Je probeert ook wel een beetje naar vastigheid te gaan", hint Koeman op een basisplek van de spits. "Als dat een spits is die ongeacht de tegenstander in vorm is en goed is, kun je de spits ook laten staan. Dat zijn keuzes die je moet maken als trainer".

Dus: Brobbey in de basis? "We hebben 26 spelers. Ik denk dat het niet goed en respectvol is naar alle andere spelers om je op die wijze uit te laten. Iedereen laat zich iedere dag zien en het is duidelijk dat je naar een vast elftal wil. We hebben genoeg jongens daarachter, waarin je ook kunt wisselen. Zoals we ook in de vorige wedstrijd hebben gedaan", besluit bondscoach Koeman.

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