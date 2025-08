Brobbey wees Como de deur: "Heeft hij nu denk ik wel spijt van"

"Ik denk dat hij van de week wel heel erg geschrokken is", begint de clubwatcher over het oefenduel tussen Como en Ajax (3-0). "Want José Fortes (ex-zaakwaarnemer Brobbey, red.) had Como voor hem. Dat is natuurlijk de nummer tien van Italië en dan denkt een speler wat moet ik bij de nummer tien van Italië."

Verweij begrijpt niet dat Brobbey niet ingegaan is op de interesse van de Italiaanse club. "Maar dat bedoel ik met je iets meer verdiepen in een club. Dat is een club waar de mogelijkheden ook onbeperkt zijn. Ze hebben een goede trainer met Fabregas en ik denk dat hij daar heel erg op zijn plek was geweest. Dat heeft hij wel gezien vorige week. Ik denk dat hij daar achteraf misschien wel spijt van heeft."