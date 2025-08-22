Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

Niek

Ajax neemt het zondag in eigen huis op tegen Heracles Almelo, maar achter de schermen spelen er ook veel transferperikelen bij de club uit Amsterdam. Trainer John Heitinga bevestigt dat er vanuit Frankrijk interesse is voor Brian Brobbey. 

"Er is inderdaad een bod binnengekomen", vertelt hij voor de camera van ESPN. "Maar hij is op dit moment gewoon Ajacied. Als er een speler een transfer gaat maken, ga ik met Alex (Kroes, red.) terug naar de tekentafel om deze selectie een injectie te geven", verzekert Heitinga, die een duidelijke wens heeft. 

"Als je mij nu vraagt wat we nodig hebben, is het op dit moment een zes. Maar op dit moment is het een feit dat we eerst moeten verkopen", vervolgt hij realistisch. "Daarom zijn we aan het kijken hoe we invulling kunnen geven met de huidige middenvelders. Je gaat geen speler halen om iemand te halen."

"De wens is een 6 halen. Is dat niet haalbaar, moeten we kijken hoe we dat creatief kunnen oplossen", beseft Heitinga. "We willen gecontroleerd aanvallen en dan heb je een bepaalde creativiteit op het middenveld nodig. Het is ook lekker als je er een breker hebt staan, die de boel bij elkaar houdt. Voor de balans moet je die hebben", besluit de oefenmeester. 

