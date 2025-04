Brobbey weg bij Ajax? "Ik denk dat er wel clubs voor gaan komen"

Mike Verweij denkt dat Brobbey nog wel te slijten is. "Tonnie Bruins Slot zei altijd: je moet goede voetballers kopen als ze slecht zijn", opent hij bij Kick-Off van De Telegraaf. "Of Brian Brobbey een goede voetballer is of wordt, dat moeten anderen maar beoordelen. Hij gaat nu door een hele moeilijke fase, maar feit blijft wel dat hij er vorig seizoen 22 heeft gescoord en veertien assists heeft geleverd onder John van 't Schip."

De Ajax-watcher denkt dat Brobbey interessant blijft voor heel veel clubs. "Het is niet zo dat je ineens helemaal niets kan. Ik denk dat er wel clubs voor gaan komen. Als ze slim zijn, komen ze nu en niet als hij er 22 maakt en veertien assists geeft", aldus Verweij, die bijval krijgt van collega Valentijn Driessen.

"Aad de Mos zei dat ook altijd", doelt Driessen op de quote van Tonnie Bruins Slot. "Maar die heeft natuurlijk samengewerkt met Bruins Slot bij Ajax. Die zei ook: nu moet je toeslaan. Als spelers wat minder zijn, terwijl jij de potentie allang gezien hebt of dat ze het eerder al bewezen hebben."