Brobbey weg bij Ajax? "Ruimte voor een vierde, grote investering"

Ajax wil daarvoor afscheid nemen van Brian Brobbey. "De sterke spits is het grootste pronkstuk in de al behoorlijk leeggestroomde etalage, waar ook Chuba Akpom, Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan nog rondlopen", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad.

"In de maand augustus wil Ajax die voor zoveel mogelijk geld leeg krijgen, zodat aan het eind van de transferperiode nog ruimte is voor een vierde, grote investering. Veel zal daarbij dus afhangen van of Ajax Brobbey weet te verkopen, en zo ja, hoe groot die klapper zal worden", aldus Inan, die niet weet welke speler Ajax specifiek zoekt.

"Dan resteert de vraag voor welke positie Ajax dan nog eens de knip trekt", geeft hij aan. "Een linksbenige verdediger, een controleur of een spits. Heitinga zag in de oefencampagne flinke gaten achterin, maar in zes duels ook geen spits een doelpunt maken. Waar ga je de laatste centen dan aan uitgeven?"