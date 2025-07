Brobbey weg bij Ajax? "Zou voor iedereen heel goed zijn denk ik"

"Ajax is ook echt bezig om hem in de markt te zetten, wil meewerken aan zijn vertrek en ik denk dat dat ook wel goed is in zijn situatie", sprak hij zondag in de podcast Transferpioniers. "Dat juist na een seizoen met teleurstellingen, een nieuwe omgeving met nieuwe prikkels heel goed zou kunnen werken. En dat Ajax dan met een mooie transfersom en wat overig salaris zich ook weer goed kan versterken. Dat zou denk ik voor iedereen goed zijn", voorspelt Zwagerman.

Hij is ook benieuwd hoeveel de club uit Amsterdam gaat vangen voor Jorrel Hato. “Chelsea is natuurlijk een club waar Hato persoonlijk gewoon naar toe wil", beseft hij. "Alleen Ajax zit heel hoog in de boom. 55/60 miljoen vind ik in zo'n geval wel heel erg hoog, ondanks dat ik hem gewoon een heel groot talent vind. Ik denk dat dat uiteindelijk ook wel rond gaat komen, omdat Ajax die financiële middelen ook gewoon nodig heeft om de rest van de selectie te versterken.”