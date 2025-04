Brobbey weg? "Valt niet mee om een optimaal bedrag te krijgen"

Het is nog maar de vraag of Brian Brobbey na dit seizoen ook nog bij Ajax speelt. De spits zou wellicht zelf ook willen vertrekken uit Amsterdam, al vraagt voetbaljournalist Tom Knipping zich af welke club zo veel wil gaan betalen voor Brobbey.

"Koploper Ajax heeft een forse marge en het lijkt sterk dat het kampioenschap nog in gevaar komt, maar met 4-0 verliezen bij FC Utrecht is natuurlijk wel een afstraffing", begint Knipping zijn verhaal in Voetbal International. "Brobbey worstelt al enige tijd, met tegenstanders en zijn vorm."

"Ajax kan een paar goede verkopen gebruiken en ontvangt op basis van status per definitie mooie prijzen op de transfermarkt, maar het zal niet meevallen om een optimaal bedrag te krijgen voor een eerste spits die vier keer scoort in een kampioensploeg", aldus Voetbal International-journalist Tom Knipping over Brian Brobbey.