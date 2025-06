'Brobbey werd lange tijd afgeperst': "Anders gaan we wat doen"

Brian Brobbey is vanaf eind 2022 langdurig afgeperst. Dat schrijft het Het Parool in een uitgebreid onderzoek naar de zaak en de krant maakt een vergelijking met de methode-Holleeder.

Volgens bronnen binnen politie en justitie lijkt het er sterk op dat de beruchte Antilliaans-Amsterdamse crimineel Jeymon A. (31) uit Amsterdam-Zuidoost een klassieke afpersingstruc hanteerde om Brobbey af te persen. Er werden problemen verzonnen die vermogende zakenlieden zouden hebben met zware criminelen, om die tegen zeer grove betaling voor hen ‘op te lossen’.

In december 2022 wordt Brobbey door A. op Valhalla, het jaarlijkse festival in de RAI benaderd. Daar vertelt hij de spits van Ajax dat (criminele) ‘Marokkanen uit Utrecht’ het op hem gemunt hebben, maar dat A. dat inmiddels heeft opgelost. Daarvoor wil hij wel graag een vergoeding van de aanvaller. Brobbey kent A. niet en stapt met het voorval naar een jeugdvriend, die op dat moment zelf onderwerp is in een onderzoek naar drugshandel.

De daaropvolgende maanden wordt er een keer zwaar vuurwerk door de brievenbus gegooid van het huis van Brobbeys schoonmoeder, gaat er een explosief af bij een auto van de Ajacied en wordt de auto van Brobbeys schoonzus in brand gestoken. De jeugdvriend van Brobbey besluit af te spreken met A., maar wordt neergeschoten. Hij weet ternauwernood te vluchten en overleeft het met geluk.

Ruim een week na de bijna fatale schietpartij op zijn vriend krijgt Brobbey een appje waarin staat dat hij voor het eind van de maand 150.000 euro moet betalen. ‘Anders gaan we het anders doen’, staat er dreigend bij. Twee rechercheurs komen naar de club voor een gesprek met Brobbey, zijn management en Ajax.

Brobbey wil geen aangifte en hoeft ook geen hulp van Ajax, dat pas na de schietpartij op de hoogte werd gesteld van de problemen. Hij 'heeft de zaak onder controle' en 'wil gewoon voetballen'. Daarna blijft het een tijd rustig en denkt de club dat de problemen verleden tijd zijn. Alex Kroes krijgt alles pas afgelopen november vlak voor de wedstrijd tegen Maccabi ter ore als de naam van Brobbey valt in een openbaar besproken strafzaak tegen Jeymon A. De rechtbank heeft laatstgenoemde veroordeeld tot liefst 10 jaar cel voor poging tot doodslag op Brobbey's vriend, vuurwapenbezit en het bezit van ruim 1,6 kilo MDMA.