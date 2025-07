'Brobbey wil vertrekken bij Ajax en zet zinnen op een transfer'

Brian Brobbey is voorlopig nog gewoon speler van Ajax, al ligt zijn focus op een stap naar het buitenland. De 23-jarige spits kende een moeizaam seizoen, maar blijft een interessante naam op de transfermarkt.

Volgens Voetbal International-journalist Lentin Goodijk ligt een transfer nog altijd in de lijn der verwachting. "Voor de spitspositie heeft Ajax nog altijd de beschikking over Brian Brobbey. De 23-jarige spits heeft een moeizaam seizoen achter de rug, maar voor Brobbey is altijd wel buitenlandse belangstelling."

Hij vervolgt. "Hij is gewisseld van zaakwaarnemer en heeft in principe zijn zinnen gezet op een transfer, maar zo lang er geen clubs zijn die écht doorpakken, traint hij uiteraard gewoon mee."