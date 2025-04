"Brobbey wil weg bij Ajax, er wordt naar een oplossing gezocht"

Brian Brobbey wil vertrekken bij Ajax. Dat stelt Mike Verweij. De spits kent een moeizaam seizoen in Amsterdam en er zouden afspraken zijn gemaakt met zijn entourage. Ook Valentijn Driessen is kritisch op het spel van Brobbey.

"Brobbey is het hele seizoen al dramatisch. Hij laat helemaal niks zien", zegt Driessen bij de podcast van De Telegraaf. "Natuurlijk roepen mensen: hij doet het geweldig. Hij verzet een hele hoop werk, hij is sterk en hij houdt iedereen bezig. Maar uiteindelijk gaat het ook om het maken van doelpunten. Als je ziet hoeveel goals Ajax heeft gemaakt, valt het ook wel mee. Het is niet zo dat hij iedere wedstrijd twee of drie ballen panklaar voor een medespeler."

Moet Ajax afscheid nemen van Brobbey volgend seizoen? "Ja, maar dat was sowieso al de bedoeling", zegt clubwatcher Mike Verweij. "Die afspraak is gemaakt en er wordt naar een oplossing gezocht. Het probleem is dat die jongen een doorlopend contract heeft en dan moet je een oplossing zoeken om onder dat contract uit te komen."

Verweij zegt dat er afspraken zijn gemaakt tussen Ajax en Brobbey over een zomers vertrek. "Brobbey wil ook weg. Dat was vorig jaar een betere club geweest, denk ik. Misschien is het juist goed om ergens een tussenstap te maken. Vorig seizoen heeft hij gewoon 22 doelpunten gemaakt onder Van 't Schip. Als je bij hem op de goede knoppen drukt, kan hij wel degelijk scoren", aldus Mike Verweij.