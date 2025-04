Brobbey 'worstelt' bij Ajax: "Speelt er iets in zijn privéleven?"

“Op de perstribune in de Galgenwaard verbaasde ik me voor de zoveelste keer over alle energie die Brobbey zinloos stukslaat", blikt hij terug. "In de gevechten met zijn directe tegenstander Mike van der Hoorn. Maar ook in het geruzie met scheidsrechter Bas Nijhuis. Dat Brobbey van elke wedstrijd een soort Grieks-Romeinse worstelpartij maakt, is bekend. Maar tegen Utrecht maakt hij er ook een schoppartij van", aldus Van Kempen.

“Ik heb de videobeelden er nog eens bij gepakt. In de zesde minuut deelt Brobbey een rotschop uit aan de passende Van der Hoorn. In de 56ste minuut doet Brobbey hetzelfde" ,vervolgt hij. "Nijhuis was weer van plan alleen een vrije trap voor Utrecht te geven, maar omdat Brobbey hard schreeuwt en een wegwerpgebaar maakt naar Nijhuis, krijgt hij alsnog geel", constateert Van Kempen, die ook zag dat Brobbey enkele kansen om zeep hielp.

“In de 55ste minuut maait hij oog in oog met de Utrechtkeeper Barkas wild over de bal heen", legt hij uit. "In de 61ste minuut krijgt Brobbey een lange bal van Gaaei en kan hij recht op het doel af, maar de aanname met z’n borst is beroerd. Brobbey lanceert zichzelf richting de hoek van het strafschopgebied in plaats van richting het doel. Weg kans”, baalt Van Kempen, die de nodige vraagtekens heeft vanwege de vormcrisis van Brobbey.

"Lijdt hij onder de aanwezigheid van een concurrent als Weghorst, waar hij vorig seizoen onbetwist de nummer één was? Kan hij niet omgaan met de vele instructies van Farioli? Voelt hij de druk van een naderende transfer? Speelt er iets in zijn privéleven? Steeg hij vorig seizoen bij toeval boven zichzelf uit? Hij is voer voor psychologen. Van Ajax of van een andere club”, besluit Van Kempen realistisch.