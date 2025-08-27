AD Voetbalpodcast
Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Broer (51) oud-Ajacied overleden: "Het doet zo ontzettend pijn"

Arthur
bron: Instagram
Sunday Oliseh
Sunday Oliseh Foto: © Pro Shots

De Nigeriaanse voetbalwereld is in diepe rouw na het overlijden van Uche Levi Oliseh, de jongere broer van voormalig Super Eagles-aanvoerder en coach Sunday Oliseh. Uche overleed op donderdag 17 juli 2025 na een kort ziekbed veroorzaakt door malaria.

Sunday Oliseh deelde het verdrietige nieuws op zijn officiële Instagram-account: "Helaas heb ik mijn broer, Uche Levi Oliseh, verloren na een korte ziekte door malaria. Het doet zo ontzettend pijn, zoals ik nog nooit heb gevoeld. Ik had miljoenen dingen met Uche willen bespreken, lachen en doen, maar helaas kan dat niet meer. Verdorie, de dood is echt een harde klap."

Uche Oliseh, 51 jaar oud, was een geliefd lid van de familie en stond bekend om zijn vriendelijke en levendige persoonlijkheid. Hij was actief in de Nigeriaanse muziek- en entertainmentindustrie en werkte onder andere als producer voor artiesten zoals Danfo Drivers, Flekta Man en Oritse Femi.

Sunday Oliseh speelde 48 officiële duels voor Ajax in de seizoenen 1994/95 en 1995/96.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kian Fitz-Jim

Fitz-Jim-situatie zorgt voor veel verbazing: "Dat is toch raar?"

0
Vaclav Cerny

'VfL Wolfsburg hakt knoop door over toekomst van Vaclav Cerny'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd