Broer (51) oud-Ajacied overleden: "Het doet zo ontzettend pijn"

De Nigeriaanse voetbalwereld is in diepe rouw na het overlijden van Uche Levi Oliseh, de jongere broer van voormalig Super Eagles-aanvoerder en coach Sunday Oliseh. Uche overleed op donderdag 17 juli 2025 na een kort ziekbed veroorzaakt door malaria.

Sunday Oliseh deelde het verdrietige nieuws op zijn officiële Instagram-account: "Helaas heb ik mijn broer, Uche Levi Oliseh, verloren na een korte ziekte door malaria. Het doet zo ontzettend pijn, zoals ik nog nooit heb gevoeld. Ik had miljoenen dingen met Uche willen bespreken, lachen en doen, maar helaas kan dat niet meer. Verdorie, de dood is echt een harde klap."

Uche Oliseh, 51 jaar oud, was een geliefd lid van de familie en stond bekend om zijn vriendelijke en levendige persoonlijkheid. Hij was actief in de Nigeriaanse muziek- en entertainmentindustrie en werkte onder andere als producer voor artiesten zoals Danfo Drivers, Flekta Man en Oritse Femi.

Sunday Oliseh speelde 48 officiële duels voor Ajax in de seizoenen 1994/95 en 1995/96.