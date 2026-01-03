HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Broer Kjell Scherpen overleed: "Dat zullen we nooit weten..."

Arthur
bron: Voetbal International
Kjell Scherpen bij Ajax
Kjell Scherpen bij Ajax Foto: © Pro Shots

Kjell Scherpen kwam als veelbelovend talent naar Ajax, maar zijn speeltijd bleef beperkt. De doelman keepte voornamelijk voor Jong Ajax en kwam slechts enkele keren in actie voor het eerste elftal. In een terugblik met Voetbal International deelt Scherpen openhartig over een zware periode in zijn leven.

Zijn broer Jorg kreeg op twintigjarige leeftijd een hartstilstand, belandde in coma en overleed een maand later. Terwijl Scherpen heen en weer pendelde tussen ziekenhuis en trainingsveld, gingen ook de gesprekken met Ajax door.

"Het ene moment zat ik in het ziekenhuis, het andere moment zat ik met Marc Overmars aan tafel om te praten over mijn toekomst. We hebben het mijn broer verteld, in de hoop dat hij er iets van mee zou krijgen. Of dat zo is, zullen we nooit weten. Dan moet je ook nog de verwachtingen waarmaken, blijven presteren. Dat was heel moeilijk. Het heeft me gevormd, maar ik had liever dat dat op een andere manier was gebeurd."

