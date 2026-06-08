Broer van De Jong is eerlijk: "Dat was toen nog niet geweldig"
De familie van Frenkie de Jong heeft veel vertrouwen in de kansen van het Nederlands elftal op het WK. In gesprek met Helden Magazine vertellen zijn naasten dat de middenvelder ervan overtuigd is dat Oranje een succesvol toernooi kan spelen.
"Hij heeft er heel positieve gedachten over. Hij denkt echt dat ze de eindstrijd gaan halen", zegt oom Jan over het vertrouwen van De Jong.
Volgens broer Youri is dat optimisme kenmerkend voor de middenvelder. "Frenkie heeft altijd een goed gevoel over het Nederlands elftal. De geluiden van buitenaf zijn misschien altijd negatief, maar dat is iets typisch Nederlands. Het spel was een half jaar geleden nog niet geweldig, maar op zo’n toernooi is het altijd afwachten hoe het met de vorm zit. En je hebt ook altijd een beetje te maken met geluk of pech."
Ook komt de teleurstelling rond het EK 2024 ter sprake. De Jong moest dat toernooi vanwege blessureleed missen, iets wat volgens zijn familie hard aankwam. "Daar keek hij jaren naar uit. Het was een geweldige happening met al die Nederlanders, maar Frenkie kon niet meedoen. Dat was een drama", aldus vader John.
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