Broer van Nouri geeft update: "We kijken soms ook naar Ajax"

Negen jaar geleden zakte Nouri tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar. "Het gaat goed, stabiel. Vooral als we het gaan vergelijken met de beginperiode", vertelt zijn broer Abderrahim Nouri nu in de podcast Schuilen in Schoonheid. "Toen mijn broertje overkwam vanuit Oostenrijk naar Nederland, dat was echt een hele rare periode. Als je dat vergelijkt met nu, in zijn thuissituatie, gaat het stukken beter."

Het voormalig Ajax-talent heeft een verlaagd bewustzijn en komt twee keer per dag uit bed om in een rolstoel te zitten. "Maar hij krijgt wel alles mee. Er is een vorm van communicatie, maar praten kan niet. We zijn ervan overtuigd dat hij alles hoort en begrijpt. We leren hem nu ook anders kennen. Er is 24/7 iemand met hem. Omdat het minder goed gaat als wij er niet zijn."