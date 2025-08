Broers tekenen bij Ajax: "We willen samen die grote stap maken"

"Ik speel hier vanaf de O11, hij vanaf de O8. Vanaf dat moment streefden we naar deze dag", zo vertelt hij op de clubsite. Beide broers hadden ook naar Real Madrid kunnen vertrekken, maar die transfer ketste op het laatste moment af. "We waren er twee maanden mee bezig. Op zulke momenten heb ik mijn broertje nodig." De familie Ouazane is opgegroeid met het idee om door te zetten bij tegenslag. "Als je tegenslagen krijgt, blijf er dan niet te lang mee zitten."

Nu richten de broers zich volledig op hun gezamenlijke toekomst bij Jong Ajax. "Onze gedachten en dromen zijn nog steeds hetzelfde, alleen de club is weer veranderd." Zakaria, een snelle en tweebenige spits, ziet nog groeimogelijkheden: "Mijn kopkracht wil ik nog verbeteren. Als je naar mijn lengte kijkt, dan denk je misschien: hè? Maar ik vind dat het beter kan."